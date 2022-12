Vidal: "No voy a venir desde Buenos Aires a decirles a los tucumanos de JxC cómo definirán sus candidaturas"

No obstante, destacó dos cuestiones. Por un lado, lanzó un velado reclamo a que no se fracture la coalición; por otro, rechazó de plano la idea de que algún foráneo resuelva las candidaturas locales. “En todas partes del país nos dicen que los cargos no pueden ser más importantes que esa unidad. Y más allá de las tensiones que se puedan generar, confío en que mantendremos la unidad. Y cada provincia debe definir sus candidatos. Yo estoy para acompañar ese proceso, y para facilitar que se dé de la manera más transparente; no voy a venir desde Buenos Aires a decirles a los tucumanos de JxC cómo deben organizarse, ni cómo definirán sus candidaturas. Si apostamos a que hay un JxC fuerte en Tucumán después no podemos venir desde Buenos Aires a decir quién debe ser el candidato.”, manifestó.