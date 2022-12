Más allá de la sentencia, Cristina consolida su liderazgo en el FdT

Cristina conducción

Para el consultor político Carlos Fara, el comunicado de Cristina Fernández de Kirchner tuvo un fuerte impacto puertas adentro del espacio oficialista porque reflejó que ella no necesita cargos para ejercer el liderazgo del frente. “Cristina seguirá liderando el espacio. Además, en este tiempo ella ha logrado una solidaridad por su situación con gran parte de los actores importantes del frente y también porque no hay liderazgos alternativos. Hoy no hay nadie que desee ocupar ese rol en esta situación y nadie ha criticado el liderazgo de Cristina en el espacio”, afirmó el profesional