Juan Grabois defendió a Cristina Kirchner y dijo que le gustaría ser candidato a Presidente

“Hace mucho que no siento esta mezcla de emociones de orgullo y de no entender lo que está pasando”, manifestó Grabois. “El orgullo de que haya alguien capaz de renunciar a algo y que tenga los ovarios que no tiene ningún político de los varoncitos que hay en Argentina para decir ‘yo me la banco, sé lo que represento, me quedo sin fueros y voy a defender mis convicciones’, cuando el 99% de los políticos argentinos hubiesen huido como ratas al lugar número 14 de la lista de diputados de la provincia de no sé dónde para tener los fueros y no ir en cana. Fue una muestra de valentía. El coraje y la inteligencia de Cristina no se la pueden discutir ni los que la acusan”, dijo el dirigente del Frente Patria Grande y del Movimiento Trabajadores Excluidos (MTE), en Animales Sueltos de América TV.