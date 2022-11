Qatar 2022: de la decepción por su paso a Defensa y Justicia, a ser figura en el Mundial,la historia de Enzo Fernández

La charla con Gallardo, decepción, borrón y cuenta nueva

Una charla cara a cara con el entrenador, que le recomendó que jugara a préstamo en Defensa y Justicia, fue el baldazo de agua fría que no esperaba a tan corta edad, explican en el sitio de Torneos y Competencias. "Cuando me llamó Marcelo me golpeó un poco porque no me lo esperaba, pero después con el tiempo fui aprendiendo. Mis compañeros y el cuerpo técnico de Defensa me ayudaron mucho a disfrutar ese momento. Por suerte pudimos conseguir dos títulos, había mucha humildad y mucho trabajo. No fue fácil en mi cabeza ir a Defensa, pero me convencí a mí mismo de poder trabajar, mejorar, sumar minutos con jugadores profesionales y por suerte salió todo redondo", aseguró.