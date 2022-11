Alfaro: “estamos más cerca de ir a internas que de alcanzar consensos”

Sin hacer declaraciones y con un gesto adusto en el rostro. Así se retiró Germán Alfaro (PJS) del encuentro de la mesa política de Juntos por el Cambio (JxC), en un salón del subsuelo del Hotel Hilton. El intendente de San Miguel de Tucumán fue el primero en retirarse y el único que no dialogó con la prensa. Todo hacía presagiar que el jefe municipal se había retirado disconforme del mitin, en el que se fijó el 15 de diciembre como fecha límite para conformar el frente electoral. Sin embargo, horas después dialogó con LA GACETA y se expresó satisfecho con el resultado del encuentro. No obstante, aclaró que las diferencias internas para resolver la fórmula para 2023 no cedieron ni un centímetro: “creo que estamos más cerca de ir a elecciones internas que de alcanzar consensos”.