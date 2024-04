Preocupa la salud de Carlos III: el Palacio de Buckingham actualiza el protocolo para su funeral

Aunque no surgieron más detalles sobre el tipo de cáncer y los tratamientos que recibe el monarca. El medio The Dialy Best obtuvo el testimonio con fuentes cercanas al rey y explicaron que "por supuesto que está decidido a vencerlo y se lo están dando todo. Todo el mundo se mantiene optimista, pero él se encuentra realmente muy mal. Más de lo que dejan entrever".