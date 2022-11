La mesa de JxC fijó un ultimátum, pero no definió cómo elegirá candidatos

El encuentro se realizó a puertas cerradas en un salón del subsuelo del hotel y se extendió durante unos 40 minutos. Durante los instantes que se autorizó a la prensa a tomar algunas imágenes se percibió una atmósfera de tirantez y pocas sonrisas. No obstante, diversos participantes aseguraron posteriormente que el diálogo se llevó a cabo en buenos términos y bajo un buen clima. También manifestaron que no se abordaron dos temas que podrían provocar rispideces o herir sensibilidades: la presentación de la fórmula Sánchez-Murga ni si se debe incluir o no al legislador y líder de Fuerza Republicana.