Mundial de Qatar 2022: "tenemos muchas chances de hacer un buen torneo", dijo Leito

Sin dudas que vivir la Copa del Mundo en primera persona es el sueño de cualquier amante del fútbol. A tan pocos días de la cita que se da cada cuatro años, son miles los argentinos que peregrinan hacia Qatar un país que, hasta hace unos años atrás, era desconocido para la mayoría. “A esa zona no la pensás como turismo… por ahí hay otros destinos que llaman más la atención en ese parte del mundo, como ser Dubai o Emiratos Árabes, pero Qatar no es un lugar que me haya llamado la atención para conocer”, señaló Mario Leito, presidente de Atlético que emprendió el viaje rumbo al país asiático.