Mundial de Qatar 2022: los 26 del “Tata” Martino ya sienten la camiseta de México en la piel

La lista del “Tata” tiene un rasgo distintivo que prestigia a la liga mexicana. Martino se inclinó por la mayoría de jugadores que compiten en el fútbol local, algo que no muchos entrenadores nacionales quieren o pueden hacer. En el caso del ex entrenador de la Selección Argentina no dio tanta prioridad a los futbolistas de los torneos europeos que, en el caso de México, suman minutos de juego, pero en condición de suplentes.