Mundial de Qatar: “El fútbol es el único lugar donde la gente se fascina mirando a 22 millonarios”, dijo un famoso actor argentino

"No creo que hoy eso exista en ningún otro lugar. Cuando veo que Jeff Bezos gasta millones para pasar unos segundos en la estratosfera me parece algo muy estúpido y hasta insultante. Pero con los millones que se gastan en el fútbol se producen pasiones que resumió muy bien Galeano en su libro El fútbol a sol y sombra. Por otro lado, el fútbol coincide con la política en que ambos devinieron en espectáculo y casi una forma de entretenimiento, lo cual me parece muy peligroso", expresó.