La historia de Francisco Aguilar, “el cura de la montonera”

La figura de Aguilar, “el cura de la montonera”, es rescatada de la historia general donde aparece como un personaje no central para ser protagonista en este libro. El autor-narrador de tan particular biografía ha usado como licencia la subjetividad presente en todo relato, de ficción o no, para invitar a los lectores a imaginar cómo pensaba, cómo percibía el mundo y cómo lo sentía Aguilar. Robledo se encarga, con su escritura, de desmitificarlo y en ese proceso, desmitifica también la supuesta objetividad de la historia y de quien la escribe.