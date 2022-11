Máximo Kirchner criticó a Alberto Fernández y pidió que nadie en el oficialismo "inicie una aventura personal"

Durante un acto del Partido Justicialista (PJ) de la provincia de Buenos Aires afirmó: "no puede volver a pasar en un frente como el nuestro, que aquellos que se valen de construcciones colectivas, una vez que esa construcción colectiva los lleva a un lugar tan importante, inicien una aventura personal. Para aventuras está el turismo, la política es responsabilidad, no para poner cara de víctima y ‘yo no fui’".