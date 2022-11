Cristina: "Voy a hacer lo que tenga que hacer para que nuestro pueblo recupere la alegría"

“Esta ciudadana tenía que tomar una responsabilidad de que esas políticas no sean ratificadas. Y no estaba muy acompañada. Muchos decían que el ciclo de Cristina está terminado. Los dirigentes de la CGT no parecían tan decididos a enfrentar esas políticas. Y tuve que tomar una decisión que garantizara... Y no me arrepiento. El objetivo era votar en contra de determinadas políticas, no votamos en contra ni a favor de nombres”, completó.