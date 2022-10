Atlético Tucumán y dos importantes novedades en el mercado de pases

¿Quiénes se van del actual plantel de Atlético Tucumán?

Los mismos medios nacionales que informaron lo de Pereyra, hicieron lo propio con la situación de Nicolás Thaller. Sin embargo, su destino no sería renovar: el préstamo con Lanús finaliza el 31 de diciembre y desde el club habrían informado que no tienen intenciones de renovarlo. En estas horas se supo también que Ramiro Carrera tiene muy buenas chances de emigrar a México, más precisamente a Cruz Azul. Por el 50% de su pase, la “Máquina Cementera” pagaría U$S 1.300.000 con lo que Atlético quedaría bien parado para seguir negociando en este mercado.