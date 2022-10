El representante del "Pulga" Rodríguez fue contundente: "Hoy no está bien en Santa Fe"

El tucumano decidió no seguir en el "Sabalero" luego de que el plantel recibiera "un apriete" de un grupo de barrabravas. San Juan dejó en claro que no hay marcha atrás: "La del 'Pulga' es una frase con sensatez, porque prioriza su familia. La señora está por tener el 6 de octubre su hijo y hace algunos días está en cama nerviosa. Los chicos no fueron a la escuela. Son situaciones límites, es la realidad. Esto no es calentura sino sensatez, porque no debe correr ningún riesgo y ni debería estar entrenando con un patrullero. Esto es lógica pura. Algo de un padre que busca proteger a su familia", comentó en una charla con D Sports Radio.