Lanzan pasajes digitales con 50% de descuento y sin impuestos

Al momento de pagar el pasaje, por ejemplo el de U$S 49 a Bariloche, se puede tomar como referencia el precio en pesos en otras plataformas. Según el agregador de precios de Google, un pasaje a Bariloche cuesta alrededor de $ 18.000. Este monto, pasado a precio dólar cripto, representa unos U$S 60 por lo que el pasaje termina costando poco más de U$S 10 más barato.