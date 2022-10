El árbitro de Argentina-Inglaterra de México 1986 subastará la pelota de los históricos goles de Maradona

Ali Bin Nasser: “La mano De Dios no fue mi responsabilidad”

“Como siempre he dicho, la mano de Dios no fue mi responsabilidad. En 1986 no había árbitros principales y jueces de línea. Todos ejercíamos unas veces de árbitros y otras de jueces de línea. A los 42 árbitros de diferentes nacionalidades que estábamos la FIFA nos dio una consigna bien clara: si nuestro amigo, el que arbitra contigo, está en mejor posición y ve mejor la secuencia y la situación debes tomar en consideración su intervención”, declaró el árbitro tunecino en 2020.