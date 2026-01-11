Las infracciones de tránsito se incrementaron un 47% en la Capital entre 2024 y 2025

Mansilla señala que los que permanecen en infracción luego tienen inconvenientes a la hora de realizar trámites, como por ejemplo, los de renovación de licencias de conducir. El crecimiento del parque automotor ha sido tan fuerte en los últimos tiempos que la repartición municipal no cuenta con un estimativo de vehículos que ingresan a la ciudad. De todas maneras, el monitoreo es permanente en los nueve nodos de acceso a la Capital: por las calles Jujuy, La Rioja, las avenidas Kirchner, Mate de Luna y Belgrano; también por la Francisco de Aguirre, el ingreso por Alderetes y también por Banda del Río Salí. “De ese relevamiento surgen algunos patrones de conducta: por ejemplo, los motociclistas que circulan de este a oeste, en gran medida, llevan el casco puesto, ya que, en algún momento, tuvieron algún contratiempo por la infracción. En cambio, de norte a sur, generalmente se observa que no se colocan el casco porque suelen ser viajes cortos, aunque no exento de las reglas”, puntualiza el director de Tránsito.