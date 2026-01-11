Las infracciones de tránsito se incrementaron un 47% en la Capital entre 2024 y 2025

Algunas infracciones de tránsito son insólitas, como la de aquel conductor que se subió a la vereda para esquivar un control y cuyo caso aún se ventila en los tribunales porque se negó a dar su filiación, pero el vehículo estaba a nombre de otra persona, ya que no había sido transferido. La sanción recayó en el propietario de la unidad. En los controles nocturnos, los inspectores no sabían si ponerse serios, reír o llorar frente a los argumentos que esgrimían aquellos automovilistas que daban positivo para alcoholemia. También están los que habitualmente estacionan en doble fila o arriba de una acera. Las actas le llegan al domicilio, pese a que no había ningún inspector cerca. ¿Cómo es esto posible? La tecnología viene siendo una gran aliada para el ordenamiento vehicular y para el cumplimiento de las normas viales.
Como dice José María Mansilla, director de Tránsito de San Miguel de Tucumán, nadie escapa al ojo del gran hermano que detecta los incumplimientos y es un fuerte complemento en la tarea diaria. Hasta el mes pasado, la Capital ostentó un inusual récord nacional: 56 vehículos retenidos sólo en un fin de semana porque sus conductores no pasaron el control de alcoholemia. Esa marca fue rota por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, entre el 24 y 25 de diciembre, con 85 retenciones en un fin de semana, detalló el funcionario municipal.
Los resultados saltan a la vista. En 2025, el municipio capitalino labró casi 109.000 actas de infracción, un incremento del 47% respecto de la multas elaboradas en 2024. Por si esta cifra fuera poca, por el corralón municipal pasaron 9.435 rodados, de los cuales 4.583 fueron autos y 3.800 motocicletas entre los mayores infractores.
El ranking
¿Cuáles fueron las principales causas por las que la grúa debió trasladar las unidades al corralón? Mansilla detalló las siguientes:
- El motivo más frecuente es estacionar en zona prohibida, que afectó a 3.542 rodados.
- En segundo lugar, con 1.197 infracciones, se ubica la circulación sin casco en motocicletas.
- Estacionar en paradas de ómnibus implicó 515 infracciones durante 2025.
- Poco más de 400 automovilistas circularon sin seguro en la unidad.
- El “top five” se completa con el estacionamiento en doble fila: 292 casos.
Del total de autos secuestrados por el municipio capitalino, 8.839 fueron liberados luego de que sus propietarios pagaran la multa. El resto (596 unidades) sigue en el corralón. A diferencia de lo que sucede en otras jurisdicciones, en San Miguel de Tucumán no se cobra estadía del auto o de la moto mientras se encuentre en la dependencia oficial. “Generalmente, al infractor se lo espera un año, y luego se define el destino del rodado. En el caso de la Capital, la mayoría de los que siguen retenidos son motocicletas”, indica a LA GACETA el director de Tránsito.
Respecto de los casos de alcoholemia, el sistema de sanción está establecido en las normativas nacionales y municipales. Van desde las 200 a las 500 unidades fijas (medida por el litro de nafta Premium), dependiendo de la gravedad de la infracción y de la conducta del que la comete, y que, en el caso local, generalmente no llega a superar -en promedio- el millón de pesos.
“Antes que la acción directa del municipio, lo que se necesita robustecer es la preventiva, como lo ha impulsado la intendenta Rossana Chahla desde la gestión, y que debe ser acompañada por la concientización ciudadana de que las normas viales están para ser cumplidas”, define Mansilla.
Las cámaras operadas desde el Centro de Monitoreo informan, en tiempo real, las infracciones que, a diario, cometen los tucumanos. “Uno puede contemplar que alguien necesite entrar a la farmacia; hay tolerancia, pero si se excede, el inspector procederá con el labrado de la multa, porque puede afectar el tráfico”, indica Mansilla. En otros casos, hay empresas que, pese a tener un caudal importante de clientes con vehículos, se resisten a abonar el canon de ascenso y descenso de personas o de cargas. “Todo esto genera complicaciones, que pueden derivar en actas de infracción”, advierte.
Mansilla señala que los que permanecen en infracción luego tienen inconvenientes a la hora de realizar trámites, como por ejemplo, los de renovación de licencias de conducir. El crecimiento del parque automotor ha sido tan fuerte en los últimos tiempos que la repartición municipal no cuenta con un estimativo de vehículos que ingresan a la ciudad. De todas maneras, el monitoreo es permanente en los nueve nodos de acceso a la Capital: por las calles Jujuy, La Rioja, las avenidas Kirchner, Mate de Luna y Belgrano; también por la Francisco de Aguirre, el ingreso por Alderetes y también por Banda del Río Salí. “De ese relevamiento surgen algunos patrones de conducta: por ejemplo, los motociclistas que circulan de este a oeste, en gran medida, llevan el casco puesto, ya que, en algún momento, tuvieron algún contratiempo por la infracción. En cambio, de norte a sur, generalmente se observa que no se colocan el casco porque suelen ser viajes cortos, aunque no exento de las reglas”, puntualiza el director de Tránsito.