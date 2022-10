“En Alejandra Pizarnik hay una fusión absoluta entre vida y poesía”

- Me encontré con la obra cuando era una adolescente, a los 17 o 18 años, y me fasciné. Esa fascinación que fui teniendo con su poesía me llevó a trabajar sobre su obra en profundidad. Cuando muere Alejandra, en 1972, teníamos la imagen de ella como poeta fundamentalmente; solamente quienes estaban muy cerca de ella sabían que tenía textos en prosa que se habían publicado en una muy pequeña edición, La Condesa Sangrienta, pero fuera de eso nada más. Presenté mi trabajo en el Primer Congreso de Literatura, que se hizo en Tucumán, en 1980. A raíz de esa ponencia salió mi primer libro. En 1982, se publica Textos de sombra y últimos poemas, que prácticamente nos lleva a todos a cambiar nuestra perspectiva acerca de Alejandra; porque por un lado van a aparecer los textos en prosa y Los poseídos entre lilas, que es la pieza teatral. Entonces, claro, es otra Alejandra. Diría que a partir de entonces comienza una suerte de segunda época de crítica sobre Alejandra. En el 90, Corregidor edita lo que llamó Obras Completas, aunque no eran tales, pero por primera vez estaba reunida buena parte de los textos de Alejandra. En el 91 publiqué la biografía, a pedido de Félix Luna para su colección Mujeres argentinas. En el ‘99 aparece la correspondencia de Pizarnik reunida por Ivonne Bordelois, que fue muy importante también para quienes estudiábamos a Alejandra, porque allí aparece su voz. En el 2000 aparece la mal llamada Poesía completa, La prosa completa, y los Diarios. Apareció mucho más material del que teníamos, aparecieron esos inéditos, y los famosos diarios de Pizarnik.