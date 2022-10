“Hay en la escritura de Alejandra Pizarnik algo de piedra que cae en el abismo”

-Hay algo así como una trayectoria de deseo absoluto hacia la perfección de una palabra que pudiera expresar la totalidad de lo deseable que fascina en ella –su tenacidad en lograrla, la calidad de su tentativa, la suprema concisión expresiva, el descenso abrupto a las cavernas más hondas del silencio que la aguarda. Y también su valentía en no cejar hasta el final en esa busca desesperada, aún cuando ya haya experimentado la vanidad de ese esfuerzo. ”Si digo agua ¿beberé?/ Si digo pan, ¿comeré?/ No, las palabras no hacen el amor / las palabras hacen la ausencia”. Y en esa trayectoria de búsqueda del absoluto literario fascina el simultáneo recorrido por los temas más acuciantes de nuestra condición humana y las preguntas metafísico-existenciales capitales. Porque si el lenguaje lo es todo en Alejandra, lo es en el sentido del reconocimiento de que somos “seres hablantes”- por lo cual la búsqueda de perfección en el lenguaje entraña de manera radical al cuerpo, como en los poetas malditos, de los que es nuestra única versión vernácula.