Historia de una banda de adolescentes de la Camorra

Roberto Saviano (Nápoles, 1979) es el autor de Gomorra (2006), traducido en más de 50 países y con más de 10 millones de ejemplares vendidos. Publica sus artículos en The Washington Post, The New York Times, La Repubblica, El País, Die Zeit y The Times. Obtuvo, entre otros reconocimientos, el Premio Viareggio, el Geschwister-Scholl-Preis, el Premio Periodístico de Leipzig, el Premio Manuel Vázquez Montalbán y el European Book Prize. Desde 2006 vive con custodia policial por las amenazas de los clanes a los que denunció. “Debemos agradecer a Roberto Saviano que haya devuelto a la literatura la capacidad de abrir los ojos y la conciencia”, dijo Mario Vargas Llosa. Otros de sus títulos son Vente conmigo y CeroCeroCero.