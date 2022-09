Ataque contra Cristina Kirchner: los cuatro detenidos ya están en cárceles de máxima seguridad

Pero este jueves, la Sala I de la Cámara Federal porteña rechazó el planteo tras la negativa de la fiscalía y ante un pedido expreso de la querella de Cristina Kirchner. El abogado de la Vicepresidenta, Marcos Aldazabal, repasó en una audiencia el contenido de los diálogos, aseguró que está claro que en libertad la joven puede perjudicar la investigación y aseguró que hasta puede haber más prueba que aún no haya sido encontrada que corra riesgo de destrucción. Entre esos mensajes, Agustina decía: “Matá a quien vos quieras y ocultá las huellas. Bien pilla wachaaaa”. Brenda responde: “Sí, obvio, lo estoy planeando. Recontra pilla. No me van a atrapar”.