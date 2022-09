En su alegato, Cristina Kirchner vinculó el intento de magnicidio con el juicio en su contra

12.30 | El antecedente de De la Rúa y el "derecho penal de autor"

Cristina Kirchner recordó la crisis de 2001, producida bajo la presidencia de Fernando de la Rúa, y las cinco muertes registradas en medio de un estado de sitio declarado por el entonces jefe de Estado. Y remarcó que el líder de la Alianza fue sobreseído en la causa penal tramitada en Comodoro Py. En ese marco, leyó la sentencia dictada en Casación, donde expresa que "no resulta conveniente extender indefinidamente la cadena de responsabilidades". "Los canales de TV estaban en vivo transmitiendo la represión y lo que pasaba; esto sucedía en la plaza de Mayo, si no quería mirar por la ventana, porque a lo mejor no le gustaba, debió haber escuchado los gritos, las balas", destacó CFK. Y comparó aquella sentencia con su situación procesal. "Luciani dice que yo no podía ignorar lo que sucedía en la provincia de Santa Cruz. ¿Y me quieren hacer creer que esto no es derecho penal de autor?", señaló.