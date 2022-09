Intento de asesinato a Cristina Kirchner: la estrategia de los cuatro detenidos en la causa

Fernando Sabag Montiel, el hombre de 35 años que gatilló una pistola Bersa a pocos centímetros de la referente del Frente de Todos, decidió no apelar el procesamiento dictado en su contra, que de esta forma quedó libre. Todo indica que la estrategia del defensor Juan Martin Hermida es no dilatar los plazos, con la posibilidad de alcanzar algún acuerdo judicial. Sin embargo, esta alternativa todavía resulta incierta, dado que Sabag Montiel no ha profundizado con su versión hasta el momento cuando fue interrogado por Capuchetti.