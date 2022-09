San Martín: el tuit de De Muner que cayó mal entre los hinchas en las redes

Ya son casi 130 días en los que Pablo De Muner, entrenador de San Martín, no habla oficialmente con la prensa. Luego del partido con Agropecuario en esta temporada, dio sus últimas declaraciones y, por motivos que aún no se conocen, no volvió a hablar más. Sin embargo, el entrenador sí lo hace a través de las redes sociales ya que tiene una cuenta de Twitter. Allí, en estas horas, el DT de San Martín lanzó un tuit que no fue muy bien recibido por sus seguidores, muchos de ellos, hinchas del “Santo”.