Una senadora "K" acusó a la Policía porteña de no haber "previsto" el atentado contra Cristina Kirchner

"Nos estamos alejando del pacto implícito que Alfonsín, el peronismo y todos los partidos políticos hicimos alrededor del respeto a la vida del otro", sostuvo y añadió: "No es que no haya habido violencia en estos 40 años de recuperación democrática, pero lo que sí había era una inmediata reacción común de todos los partidos políticos que la frenaba. Hoy no la hay, hace varios años que no la hay".