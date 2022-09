Atentado a Cristina Kirchner: buscan pruebas en una "carpeta segura" del celular de Brenda Uliarte

En esa tarea, hallaron una "carpeta segura", con una suerte de segundo filtro que evita el fácil acceso a su contenido, consignó Infobae. Se trata de una opción del teléfono que permite proteger los archivos para que otros usuarios no los vean. Pero no es algo que se utilice con frecuencia. Además, los datos en este tipo de carpetas no se pueden transferir a través de métodos como un USB o WiFi. Por qué Brenda tendría una carpeta segura y qué hay ahí guardado es una de las respuestas que buscan contestarse por estas horas los investigadores.