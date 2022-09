Así reaccionó la prensa internacional al intento de magnicidio contra Cristina Fernandez

The Washington Post también se ocupó del tema. "El ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, dijo que un hombre fue detenido tras apuntar con un arma a la cabeza de la vicepresidenta. Al parecer, no hubo disparos, dijo diario norteamericano. "No sé si fue un atentado contra su vida; no puedo decirlo hasta que se examine el arma”, dijo a una cadena de televisión.