Daniel Arroyo, en Tucumán: "Este no es un gobierno que esté persiguiendo fiscales o jueces"

"Hay que ir por el lado de la racionalidad; no se puede pensar que un gobierno es una asociación ilícita. No creo serio que se pueda pensar en eso; sí que pueda existir casos de corrupción, pero no una asociación ilícita. En eso, realmente hay que bajar un cambio, ir por el lado de la racionalidad y sí evaluar los casos de corrupción. Lo mismo con el pedido de juicio político al presidente (Alberto Fernández por sus dichos sobre Diego Luciani y Alberto Nisman). Este no es un gobierno que esté persiguiendo fiscales ni jueces; es un gobierno que puede gustar más o menos, pero no es un gobierno que esté persiguiendo fiscales o jueces", aseveró.