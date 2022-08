El kirchnerismo prepara una marcha “con un millón de militantes” en respaldo a Cristina Kirchner

Por otro lado, relacionó al ex secretario de Obras Públicas, José Francisco López, con el empresario de la construcción Nicolás Caputto, a quien vinculó con Mauricio Macri. "Esto es lo que quería decir en el tribunal. Mostrarles lo que había encontrado a los fiscales y preguntar cómo fue que no siguieron investigando de donde venían los 9 millones de dólares que José López intentó ocultar en un convento", dijo la ex jefa de Estado.