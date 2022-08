Qué hay para ver en CCCGO y en las plataformas de streaming

“Orphaan: First Kill” ocurrirá antes de los eventos que se vieron en 2009. Lena Lammer es una mujer que sufre de hipopituarismo. Después de hacerse pasar por Esther, la hija perdida de Katie y Richard, Katie se convence de que ella no es quien dice ser, mientras que Richard no está de acuerdo y cree que su esposa sufre paranoia y alucinaciones. Lena trata de separarlos y causa muchos problemas dentro de la familia. Pero Kate descubre el pasado oscuro de Lena y la amenaza, provocando que una rabia surja y la obligue a cometer su primera matanza.