Subsidios de tarifas: cuándo se abrirá una nueva oportunidad para pedir el beneficio

Alrededor de 9 millones de personas se inscribieron en el formulario diseñado por el Gobierno para mantener los subsidios en las facturas de gas y electricidad. Pero del total, unos 4 millones de usuarios no completaron sus datos y el Gobierno estima que hubo dos motivos: por un lado, los que exceden el nivel de ingresos para mantener el beneficios y decidieron no anotarse, y por otro lado, un grupo de personas de ingresos bajos o medios que no lo hicieron por desconocimiento o por falta de acceso a Internet.