Carrió reavivó la tensión en Juntos por el Cambio: “Lo que causó escándalo es la verdad”

El ataque de Carrió

Durante un raid de entrevistas televisivas, Carrió se refirió al analizó los supuestos vínculos de dirigentes de Juntos por el Cambio con el ministro de Economía, Sergio Massa. “Tiene que tener reglas decentes, no pueden tener más negocios”, apuntó antes de decir que ya había hablado con otro líder del espacio. Consultada sobre si era Macri, lo confirmó y sumó: “Le dije que yo estoy harta de que haya doble juego, y voy a hablar. Y él me dijo que tengo razón. Yo ya hablé, y el tembladeral que hay... Me llaman a toda hora, pero aclaro que la unidad está asegurada”.