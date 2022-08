Interna de JxC: en un comunicado, la UCR "repudió" las declaraciones de Carrió

En la entrevista, también apuntó contra dirigentes de JxC con pasado peronista y se refirió a un supuesto vínculo entre el ex titular de Diputados, Emilio Monzó, con un sector del Frente Renovador (FR). "Yo sé que Monzó tenía negocios con Massa porque lo veía. Es más, cuando me vetaron (para ser presidenta de la Comisión Bicameral del Ministerio Público), quien produce el fracaso de la sesión fue el massismo, que no me dio quorum. Me dijo Monzó: 'Hubieras hablado conmigo'”. Le dije: 'Claro, porque vos sos socio del massismo'", contó.