Golobisky: "Alfaro reaccionó agresivamente y sólo le pidieron que rinda cuentas"

"Fiel a su modus operandi, Alfaro repartió culpas y no se hizo cargo de nada. Y todo lo que pasa en la ciudad es responsabilidad primaria o secundaria del intendente.

Alfaro no enfrentó ninguno de los problemas estructurales de San Miguel de Tucumán. Gobierna como un 'juntavotos', no como un estadista", consideró el ahora directivo de Canal 10.