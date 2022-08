Energía: “El Estado está exhausto para seguir subsidiando”

El doctor en Economía Daniel Montamat aseguró que los recientes anuncios energéticos del Gobierno nacional se tratan Es una medida de orden fiscal que apunta a reducir subsidios. En diálogo con LA GACETA, el ex secretario de Energía de la Nación, entre los años 1999 y 2000, manifestó que el problema de todo esto radica en “predicar con media verdad”. “Con los aumentos tarifarias que hicieron en electricidad y gas, los subsidios que el año pasado fueron de 11 millones de dólares, este año alcanzaron los 15 millones. Y además, mientras el Gobierno decide no aumentar las tarifas argumentando el impacto en el bolsillo de la gente, no dice que si los subsidios aumentan y se financian como ahora con emisión, esto fomenta la inflación”, dijo el profesional. Y sostuvo que ese panorama pone a la gestión de Alberto Fernández en una encrucijada entre dos males.