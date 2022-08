Caso “Vialidad”: Luciani expuso mensajes que envió José López

“Pese al argumento reiterado de la vicepresidenta de que todo fue avalado por las leyes de presupuesto, este plan de pavimentación no pasó nunca por el Congreso. No tenían crédito legal, pero no podía caerse porque era el último tramo de gobierno de Cristina Kirchner”, afirmó el fiscal durante el tercer día de audiencia de los alegatos finales.