En la asunción de Massa, Jaldo destacó la actitud del flamante ministro

"Para mi ha sido un momento muy importante el que hemos vivido en la jura del nuevo ministro de economía Sergio Massa, y en donde me sorprendió gratamente la presencia de la mayoría de los gobernadores, senadores y diputados, de la CGT representantes de trabajadores, representantes de la producción, del comercio y de la industria; de diferentes organismos e instituciones que representan a los sectores que producen en Argentina. Me pareció muy bien su presencia y me pareció que genera mucho optimismo que hayan participado. La presencia de ellos marca una predisposición de acompañar esta nueva etapa del ministerio de Economía", afirmó Jaldo.