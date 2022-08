Melconian opinó sobre la llegada de Massa al Ministerio de Economía

Política y economía

Melconian ratificó que cree que, como ocurrió en el último Gobierno de Cristina y en el de Mauricio Macri, la actual administración apela a la idea de durar y llegar. Dijo que ese proceso arrancó el 14 de noviembre del año pasado, cuando su planteo era: "convivan con una inflación alta, pero estable; no atrasen mucho más las tarifas; moderen la expansión fiscal y monetaria; no atrasen el tipo de cambio; no atrasen los precios relativos. Dejen de pelearse algo. Estabilicen la inestabilidad. No lo hicieron y aceleraron el deterioro”.