José Luis Manzano, Marcelo Mindlin y Moria Casán: quiénes fueron los invitados VIP de Sergio Massa

En ese sentido, y consultado por los motivos que llevan a la CGT a mantenerse en silencio público a pesar de un contexto económico y social de crisis, Caló sostuvo: “Nosotros, la CGT y los compañeros del movimiento obrero lo hablamos con el Presidente, pero no salimos en los diarios. No nos parece correcto”. Y justificó: “Nosotros tenemos que ver que la situación está difícil, pero Alberto [Fernández] viene de una pandemia, que no es nada fácil, de una deuda externa, de inflación mundial”.