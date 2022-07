Dólar soja: tres claves para entender la nueva cotización

Ante esto, Miguel Pesce, titular del BCRA, defendió la implementación del dólar soja y señaló que la medida no favorece al sector agroexportador, sino a aquellos productores que todavía tienen granos acumulados. "Creo que van a liquidar, si no, no hubiéramos sacado la medida. El problema que nos habían planteado por el cual no se realizaban las liquidaciones de soja era que no había un instrumento que preservara el valor como lo preservaba el activo del poroto de soja. Ahora estamos ofreciendo este instrumento que creemos que es conveniente", sostuvo.