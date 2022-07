Pedicone reclama a la Corte que resuelva su acción de amparo

Pasado un año y cinco meses, el ex magistrado insistió con que su remoción fue contraria a derecho. Dijo que “están vencidos con creces todos los plazos legales y constitucionales, y la fecha no he logrado la debida tutela”. “Ante esta circunstancia, recurrí a los organismos internacionales (en los que recibí pronta y favorable respuesta), y ante V.E. como representación máxima del Poder Judicial, recabando urgente tutela a mis derechos humanos ultrajados por el accionar colusivo de los restantes poderes provinciales”.