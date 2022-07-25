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El jueves comienza el pago del 20% del sueldo para los estatales

El cronograma se extiende hasta este sábado 30 de julio.
Cajero automático. FOTO COMUNICACIÓN PÚBLICA Cajero automático. FOTO COMUNICACIÓN PÚBLICA
Hace 30 Min

La Secretaría de Hacienda de la Provincia, que depende del Ministerio de Economía, informó el cronograma de pagos de la parte proporcional del sueldo del mes de julio para empleados de la administración pública provincial.

JUEVES 28 de JULIO

SISTEMA PROVINCIAL DE SALUD (SI.PRO.SA.)

VIERNES 29 de JULIO

SEGURIDAD (Dpto. Gral. de Policía - Direc. Gral. de Institutos Penales)

ADMINISTRACIÓN CENTRAL

DEFENSORíA DEL PUEBLO

TRIBUNAL DE CUENTAS

TRIBUNAL FISCAL DE APELACIÓN

SABADO 30 de JULIO

PODER JUDICIAL (Ctro. Jud. Concepción - Ctro. Judicial Monteros - Corte Suprema de Just.-Just. Paz Legal)

MINISTERIO PÚBLICO FISCAL

MINISTERIO PUPILAR Y DE LA DEFENSA

PODER LEGISLATIVO

DIRECCIÓN RECURSOS HIDRICOS

ENTE AUTÁRQUICO TUCUMÁN TURISMO

INSTITUTO PROVINCIAL ACCIÓN COOPERATIVA Y MUTUAL (I.P.A.C.Y.M.)

SERVICIO PROVINCIAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO (S.E.P.A.P.Y.S.)

ENTE ÚNICO DE REG.DE SERVIC.PÚB.PCIAL. (E.R.S.E.P.T.)

ENTE CULTURAL DE TUCUMÁN

INSTITUTO DESARROLLO PRODUCTIVO

ENTE INFRAESTRUCTURA COMUNITARIA

INST.PROMOCION DEL AZUCAR Y ALCOHOL

ENTE AUTÁRQ.TEATRO MERDEDES SOSA

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE VIALIDAD (D.P.V.)

INSTITUTO PROVINCIAL DE LA VIVIENDA

MUNICIPIOS DEL INTERIOR

COMUNAS RURALES

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