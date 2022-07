Reclamo del campo: "Es un paro político, que no tiene sentido", afirman en el Gobierno

Para reforzar su postura, puso como ejemplo lo que sucede en Alemania, donde "las rutas cortadas porque no hay fertilizantes ni gasoil". "No es el caso de Argentina. Escuchar el relato del día a día en Europa, que creen que en invierno no van a tener gas en las casas... Nosotros estuvimos en un resort (durante el G7) que no tenía aire acondicionado porque no saben cuánta energía van a tener el año que viene”, graficó.