Cristina atacó a Guzmán, al que acusó de desestabilizador

“Cómo está el mundo, cómo está el dólar, hacerlo enterar al Presidente de una renuncia por Twitter no me parece bien. No me parece bien por la sociedad en su conjunto y, finalmente, me parece un gesto de ingratitud hacia el propio Presidente. No niego las diferencias, pero este Presidente había bancado a ese ministro como a nadie enfrentado inclusive a su propia coalición. ¿Se merecía eso?”, interrogó.