Cristina propuso que los empresarios acompañen fijando precios en el próximo Previaje

Fernández de Kirchner argumentó que el Estado ayudó al sector, pero este no acompañó. "Tenemos que el sector ha sido uno de los que más ha contribuido a la conformación del índice inflacionario, entonces si el Estado hace una inversión de la magnitud del Previaje, contribuyan con un acuerdo de precios y el que no quiera fijar precios, que está en su derecho porque esto es una democracia, que no esté adherido al Previaje; es simple", planteó.