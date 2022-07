"Guzmán los dejó tirados y ahí está Cristina poniendo la cara otra vez para sacar esto adelante"

Luego se refirió a la información que indicaba que Guzmán puso como condición para seguir en su cargo que Federico Basualdo y Darío Martínez se vayan de la secretaría de Energía: "Yo no fui a pedirle al Presidente cargos, no fui a pedirle que eche a ningún compañero de la gestión. Lo único que quería demostrar era que las negociaciones que había llevado adelante el ministro de Economía no eran todo lo buenas que podían ser para nuestra gente", dijo.