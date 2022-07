Prat-Gay cruzó a Batakis: "El derecho a limpiarnos el traste colisiona con el derecho a trabajar"

Sobre el panorama general, el exfuncionario caracterizó que “la crisis se está acelerando” y que “es una crisis de confianza en las autoridades, gatillada por la pelea que vemos a cielo abierto entre el Presidente y la Vicepresidente”. “La desconfianza llega al nivel de no considerar el peso y no saber cuánto valen las cosas hoy y cuánto van a valer mañana”, destacó. “Lo han puesto al Banco Central a atajar los penales, que no da confianza, sino todo lo contrario”, sostuvo.