Perla Suez: “Toda nuestra tradición literaria está atravesada por la violencia”

-Para mí lo histórico me interesa solo como telón de fondo para escarbar en la vida de un hombrecito perdido en ese territorio: ya sea Entre Ríos, Buenos Aires, Chaco o la Patagonia. Me gustan los personajes marginales, que puedan hablar y tener un protagonismo que no es el del poder, claramente. Me pregunté entonces cómo tejer la ficción con la Historia. Me interesó contar lo que no me quisieron contar, la historia no oficial, desde un narrador plantado en el siglo XXI. Desde Flaubert pasando a Joyce hay todo un cambio radical de querer contar a la realidad como ha sido. Las grandes tradiciones narrativas del Rio de la Plata, de la tradición literaria de la que provengo, se caracterizan por novelas que en la segunda mitad del siglo XX, han ido borrando el límite entre la ficción y la realidad.