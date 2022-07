Alberto Fernández: “el poder pasa por quién tiene capacidad de convencer”

El mandatario también defendió a los movimientos sociales, fuertemente criticados por la vicepresidenta en Avellaneda por el manejo de los planes: “cuando digo primero los últimos, digo primero la gente, la producción, apoyar al que invierte y no especula, al que da trabajo, al que está en situación de pobreza, reconocer que hay una economía naciente, no conocida hasta el tiempo de hoy, que es la economía popular, y que tenemos que darle vida porque si no la vamos a dejar al margen”, resaltó.